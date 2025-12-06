Un intento de robo en una ferretería de Santa Lucía terminó con un hombre detenido luego de que personal de la Comisaría 29° interviniera de inmediato ante el alerta de vecinos. El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la intersección de calle Chacabuco y Thomas Edison, donde un individuo fue sorprendido en pleno intento de ingresar al local por el techo.

El episodio quedó caratulado como robo simple en grado de tentativa. Según informaron fuentes policiales, la víctima es un hombre de 39 años, domiciliado en las inmediaciones del comercio. El presunto autor fue identificado como Seronello, de 34 años, quien fue encontrado por los uniformados sobre el techo del local mientras intentaba forzar la estructura.

Publicidad

Los efectivos se encontraban realizando recorridas preventivas cuando recibieron el aviso de vecinos que habían observado movimientos sospechosos en la parte superior del local. Al llegar, constataron la presencia del hombre y, con autorización del propietario, subieron al techo para proceder a su aprehensión.

Durante el palpado de urgencia, los policías hallaron entre sus pertenencias una mochila con un cuchillo y un trozo de membrana. De acuerdo con la investigación preliminar, el sospechoso habría intentado usar el cuchillo para despegar la membrana del techo y así generar un boquete para ingresar al comercio. La acción no se concretó gracias a la intervención inmediata del personal policial.

Publicidad

El detenido quedó a disposición de la UFI Flagrancia, bajo la órbita del Ayudante Fiscal Dr. Mario Quiroga, quien continuará con las actuaciones correspondientes para determinar los pasos a seguir en el proceso judicial.