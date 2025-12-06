La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que a partir de diciembre de 2025 implementará restricciones que afectarán a miles de contribuyentes considerados de riesgo. Esta medida se enmarca en una estrategia del Banco Central para limitar operaciones sospechosas y evitar maniobras de evasión fiscal.

Los afectados serán aquellos que figuren en el registro de Contribuyentes No Confiables, quienes tendrán prohibido operar con tarjetas de crédito y débito, realizar transferencias y efectuar pagos mediante códigos QR. Esta restricción aplica tanto a personas físicas como a empresas cuyos CUIT hayan presentado anomalías durante el año, según lo establecido en la Comunicación 8144/2024.

Entre las causas que pueden motivar estas sanciones se encuentran movimientos de dinero sin justificación y la falta de documentación que respalde las transacciones financieras. ARCA y el Banco Central identificaron cuatro motivos principales que pueden derivar en la inclusión de un contribuyente en el registro de riesgo, aunque no se detallaron en esta comunicación.

La iniciativa busca fortalecer el control fiscal y fomentar la transparencia en las operaciones financieras, alineándose con las políticas nacionales para combatir la evasión tributaria y proteger la integridad del sistema bancario.