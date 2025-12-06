La Capilla San Francisco de Asís, inaugurada oficialmente el 28 de febrero de 1976 en la base Esperanza, es la primera iglesia católica establecida en la Antártida. Esta base, creada en diciembre de 1952 en el extremo norte de la península antártica, se distingue por ser la única con familias residentes y donde se realizaron el primer bautismo y el primer casamiento religioso en el continente blanco.

Sin embargo, la historia de la iglesia católica en la Antártida comenzó varias décadas antes. El primer hito ocurrió el 20 de febrero de 1946 en la isla Laurie, en las Orcadas del Sur, cuando el jesuita Felipe Lérida bendijo las instalaciones y celebró la primera misa en suelo antártico. En ese momento levantó una cruz de madera de 8 metros y entronizó una imagen de la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján en la base Orcadas, la primera estación científica argentina en la región.

El padre Lérida informó este acontecimiento al Papa Pío XII con un telegrama que decía: “Celebrada primera misa, erigida Cruz, establecido culto Virgen María, Continente Antártico, Islas Orcadas, Rep. Argentina. Solicita bendición Padre Lérida, jesuita, Bs. As.”. Desde entonces y hasta la apertura de la Capilla San Francisco de Asís, el continente careció de templos permanentes.

Actualmente, Argentina mantiene siete bases científicas permanentes en la Antártida, cada una con espacios destinados a la religiosidad, construidos por sus integrantes durante las invernadas. Algunas capillas, como Stella Maris en Orcadas, Cristo Caminante en San Martín y San Pablo Apóstol en Carlini, cuentan con escasa documentación pública.

Otras poseen características destacadas. La capilla Santísima Virgen de Luján en la base Marambio, inaugurada en 1996, alberga una réplica de la imagen original del santuario y reliquias donadas por el Papa Francisco, como un solideo y un rosario, resguardados en un cofre de madera con cubierta de cristal.

La capilla más emblemática es Nuestra Señora de las Nieves en la base Belgrano II, reconocida como el templo católico más austral del mundo. Excavada en el hielo y rodeada de túneles usados para almacenamiento, este templo cuenta con dos crucifijos, un altar con la imagen de la Virgen de Luján y, desde febrero de 2024, una imagen de Mama Antula, la primera santa argentina.

El oratorio más reciente es el Santo Cura Brochero, inaugurado en 2023 en la base Petrel, al pie del glaciar Rosamaría. Construido en la antigua casa de botes, el pequeño templo contiene un poncho bendecido del santo y una escultura donada por el artista Julio Incardona, rindiendo homenaje a este sacerdote canonizado en 2016.

La figura del Papa Francisco ha dejado una marca profunda en las dotaciones argentinas antárticas. En la capilla San Francisco de Asís se celebró en 2013 la primera misa tras su nombramiento y, un año después, se inauguró el campanario más austral del mundo en su honor. Durante la ceremonia de Miércoles de Ceniza, se colocó un solideo papal en una urna de cristal y en 2014 se entregó una reliquia de San Francisco de Asís para la capilla.

En 2015, el Papa Francisco respondió a un pedido del suboficial Gabriel Almada y contactó telefónicamente a la base Marambio para enviar un saludo de Pascua, un gesto que emocionó profundamente a la dotación.

Más allá de ser simples edificios, estas capillas cumplen un rol esencial en la vida espiritual de quienes habitan el continente blanco. No solo Argentina, sino también Chile, Estados Unidos, Bulgaria, Ucrania, Rusia y Francia mantienen presencia católica en la región. En un ambiente tan aislado y riguroso, estos templos se convierten en refugios de recogimiento, apoyo emocional y expresión comunitaria para quienes permanecen alejados de sus hogares durante largos períodos.

Fuente: Infobae