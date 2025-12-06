El aquagym, también conocido como gimnasia acuática, es una disciplina que gana cada vez más adeptos entre los adultos gracias a su combinación de ejercicio aeróbico, fortalecimiento muscular y bajo impacto. Realizada en piletas poco profundas, esta actividad se convirtió en una de las más recomendadas por kinesiólogos, médicos deportólogos y entrenadores, especialmente para quienes buscan mejorar su salud sin exigir de más a las articulaciones.

Uno de los principales beneficios del aquagym es que permite realizar movimientos amplios y seguros gracias a la resistencia del agua. La flotación reduce hasta un 80% la carga del peso corporal sobre las articulaciones, lo que disminuye el riesgo de lesiones y facilita la práctica a personas con problemas de rodillas, caderas o columna. Esta característica lo transforma en un ejercicio ideal para adultos mayores y para quienes están en proceso de rehabilitación.

Publicidad

Además, el aquagym fortalece la musculatura de forma integral. Los ejercicios se realizan con la resistencia natural del agua, que obliga a trabajar brazos, piernas, abdomen y espalda de manera simultánea. Esto favorece la tonificación sin sobrecargar músculos ni tendones. Al mismo tiempo, el entrenamiento contribuye a mejorar el equilibrio y la estabilidad, dos aspectos fundamentales para prevenir caídas en personas de edad avanzada.

Otro punto destacado es el beneficio cardiovascular. Las rutinas de aquagym elevan el ritmo cardíaco de manera controlada y ayudan a mejorar la circulación sanguínea, lo que favorece la salud del corazón y disminuye los niveles de estrés. La respiración se vuelve más consciente y el cuerpo experimenta una sensación de descarga y liviandad que impacta positivamente en el bienestar emocional.

Publicidad

La actividad también potencia la flexibilidad. La temperatura del agua —generalmente templada— ayuda a relajar la musculatura, facilitar movimientos y aumentar la amplitud articular. Esto permite que incluso personas con rigidez o dolores crónicos puedan realizar ejercicios que fuera del agua serían más difíciles.

El aspecto social no queda afuera: el aquagym es una actividad grupal que promueve el encuentro, la motivación y el compromiso con hábitos saludables. Para muchos adultos, se convierte en un espacio para vincularse, reducir el estrés cotidiano y sostener una rutina física de manera constante.

Publicidad

Por su seguridad, dinamismo y múltiples beneficios, el aquagym continúa posicionándose como una de las mejores alternativas para quienes buscan una actividad completa, accesible y adaptada a diferentes niveles de condición física. Ya sea para mejorar la movilidad, fortalecer el cuerpo o simplemente disfrutar del ejercicio, esta disciplina se mantiene como una aliada del bienestar integral en la adultez.