Nissan presentó oficialmente su nuevo SUV llamado Kait, que se posicionará por debajo del reciente Kicks y reemplazará al actual Kicks Play. Este vehículo se fabrica en la planta de Resende, Río de Janeiro, Brasil, y comparte la plataforma y mecánica con el Kicks, incluyendo un motor naftero de 1.6 litros y caja automática CVT.

El Kait tendrá un precio inicial en Brasil de R$ 117.990 (equivalente a unos 22.250 dólares) y estará disponible en más de 20 países de Latinoamérica. Su llegada a Argentina está prevista para el segundo trimestre de 2026.

En cuanto a diseño, el Kait exhibe una renovación completa con una trompa elevada que transmite robustez, acompañada por una franja negra que atraviesa el frente para generar una sensación de mayor anchura. En la parte trasera, un listón oscuro conecta los faros, ampliando visualmente la parte posterior del vehículo.

Las dimensiones del Kait son idénticas a las del Kicks Play, con 4,30 metros de largo, 1,76 metros de ancho, 2,62 metros de distancia entre ejes y un baúl con capacidad para 432 litros.

En materia de equipamiento, el nuevo SUV mejora la dotación en seguridad, incorporando sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Entre ellos se encuentran alerta de tráfico cruzado trasero, aviso de punto ciego, aviso de colisión frontal, alerta por cambio de carril, asistente de prevención de salida de carril, frenado inteligente de emergencia con detección de peatones y control de crucero adaptativo.

El sistema multimedia incluye una pantalla táctil de 9 pulgadas con resolución de 1024 x 600 píxeles, y ofrece conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple Car Play. Además, permite reproducir videos, música y otros contenidos desde el teléfono y la nube, con reconocimiento de voz y un procesador de sonido AKM AK7604 que garantiza audio de alta calidad.

El lanzamiento del Kait en Brasil contempla una gama de cuatro versiones y llega 10 años después de la presentación del Kicks original, modelo que ha vendido más de 350 mil unidades en ese país.

Este lanzamiento se produce en medio de una reestructuración global de Nissan, que incluyó el cierre de varias plantas, entre ellas la de Córdoba, donde se dejó de producir la pickup Frontier en octubre de 2025.

Guy Rodríguez, presidente de Nissan América Latina y de origen argentino, destacó que “el proyecto del Nissan Kait surge de la experiencia global de Nissan en el desarrollo de SUV que integran soluciones para satisfacer las necesidades de los consumidores latinoamericanos, fortaleciendo nuestra participación en este segmento en crecimiento y altamente competitivo”.

El ejecutivo afirmó además que este modelo será fundamental para alcanzar la meta de vender más de 500 mil unidades anuales en la región a partir de 2027. “Estoy seguro de que conquistará a los clientes de nuestra región al heredar elementos clave de robustez, confiabilidad y calidad de nuestra plataforma más vendida”, concluyó Rodríguez.