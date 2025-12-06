La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cada vez más consultada para despejar dudas en diversos ámbitos, incluida la astrología. Según una reciente consulta realizada a ChatGPT, los signos del Zodíaco que tendrán “menos suerte” en diciembre de 2025 serán Tauro, Piscis y Escorpio.

Este pronóstico responde a una valoración general basada en los tránsitos planetarios previstos para ese mes. Sin embargo, es importante subrayar que estas tendencias no determinan el destino individual y no impiden que las personas puedan superar cualquier adversidad. De hecho, conocer estas predicciones permite prepararse mejor y afrontar los retos de manera planificada.

En contraposición, la inteligencia artificial señaló que Sagitario, Virgo y Libra serán los signos más afortunados en diciembre 2025, disfrutando de mayores oportunidades y buena suerte durante ese período.

Como se trata de una interpretación general, la experiencia personal puede variar considerablemente. Para obtener un análisis más detallado y personalizado, se recomienda consultar a un astrólogo profesional o buscar predicciones específicas para cada signo.