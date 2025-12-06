Publicidad
Convierte rollos de papel higiénico en originales adornos navideños

Aprende cómo reciclar tubos de cartón para crear guirnaldas y figuras navideñas personalizadas, aportando creatividad y sostenibilidad a la decoración de tu hogar.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Los adornos navideños pueden ser personalizados. Foto: Gentileza.

Cuando terminamos un rollo de papel higiénico o de cocina, habitualmente desechamos el tubo de cartón sin pensar en su potencial reutilización. Sin embargo, con un poco de imaginación, estos tubos pueden transformarse en decoraciones navideñas únicas y ecológicas.

El proyecto consiste en crear una guirnalda navideña hecha con los tubos reciclados, que puedes personalizar a tu gusto. Algunas ideas para decorar incluyen figuras clásicas como Papá Noel, renos o muñecos de nieve, empleando materiales adicionales como cartulina, goma  eva, botones o ojos móviles.

Materiales y preparación

Primero, es fundamental limpiar bien los tubos para eliminar cualquier resto de papel. Luego, se deben cortar horizontalmente en piezas de aproximadamente 3 cm de ancho.

Para formar cada guirnalda, necesitarás alrededor de siete piezas. En cada una, realiza un corte que permita enlazarlas entre sí, formando una cadena que podrás unir con cinta adhesiva o pegamento.

Una vez armada la guirnalda, comienza a pintar y decorar cada eslabón según tus preferencias. Puedes extender la cadena para adornar muebles, puertas o ventanas, dando un toque festivo y sustentable a tu hogar.

Esta sencilla manualidad no solo ayuda a reducir residuos, sino que también invita a aprovechar materiales cotidianos para crear adornos navideños personalizados y con significado ambiental.

