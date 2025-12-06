Acceder a los principales mercados bursátiles del mundo ya no es exclusivo de expertos o grandes inversores. Gracias a una nueva función de la app IOL Inversiones, usuarios argentinos pueden comprar acciones, ETFs y ADRs de empresas estadounidenses como Apple, Google y Tesla de manera sencilla y sin montos mínimos.

Esta plataforma digital ofrece una experiencia 100% en español, que elimina las barreras tradicionales como trámites burocráticos, costos elevados y la necesidad de abrir cuentas en el exterior. Diego Pizzulli, CEO de IOL Inversiones, afirmó: “Queremos que invertir en la bolsa de Estados Unidos deje de ser un misterio o un privilegio para pocos. Por eso, diseñamos un producto simple y fácil de usar, donde todo el mundo puede operar en el mercado más grande del mundo con solo tres clics”.

Publicidad

La aplicación permite abrir una cuenta con solo un teléfono móvil, ingresar fondos en pesos o dólares y realizar transacciones en más de 5.000 empresas e industrias globales. Desde su lanzamiento, más de 10.000 personas ya utilizaron esta función, que busca ampliar las oportunidades de diversificación y crecimiento financiero para cualquier usuario con capacidad de ahorro.

Además de acciones, los usuarios pueden operar con ETFs y ADRs, instrumentos que no están disponibles en el mercado local argentino. Esta variedad de activos contribuye a diversificar riesgos y acceder a sectores con proyección internacional, algo clave para mejorar la estrategia de inversión.

Publicidad

“Invertir en Estados Unidos ya no es exclusivo de grandes jugadores o expertos: es para todos los que quieran hacer crecer sus ahorros con las herramientas que brinda la tecnología, de forma simple, segura y sin costos ocultos”, agregó Pizzulli.

Una ventaja destacada es que la app integra inversiones locales e internacionales, permitiendo gestionar todas las operaciones desde un mismo lugar y visualizar movimientos en tiempo real, sin salir del entorno móvil. El proceso para ingresar y retirar fondos se realiza mediante el mecanismo de contado con liquidación (CCL Simple), eliminando la necesidad de cuentas bancarias en el exterior.

Pasos para operar desde la app:

Abrir una cuenta digital en la plataforma.

Depositar dinero en pesos o dólares.

Seleccionar acciones, ETFs o ADRs para invertir.

Realizar la compra con unos pocos clics.

Con más de 25 años de trayectoria y una comunidad de 2 millones de clientes, IOL Inversiones consolida su misión de democratizar el acceso a mercados internacionales para los argentinos, facilitando la administración financiera y ampliando las opciones de ahorro.

Publicidad

Este avance representa un paso importante hacia la inclusión financiera, al ofrecer un servicio transparente, fácil de usar y sin los obstáculos que históricamente limitaban la inversión internacional desde Argentina.