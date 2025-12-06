Tras extensas negociaciones, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) logró un acuerdo con las principales cámaras empresariales del sector para establecer una suma fija mensual hasta marzo de 2026. En lugar de un aumento porcentual tradicional, se acordó una recomposición salarial mediante un pago no remunerativo de $60.000 que se abonará en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo.

Este nuevo monto se suma a los $40.000 no remunerativos que los empleados ya venían percibiendo desde junio de 2025, y que también se mantendrán vigentes hasta marzo de 2026. A partir de abril, ambos importes —los $40.000 y los $60.000— serán incorporados al salario básico en su valor nominal, afectando así conceptos como presentismo, vacaciones, aguinaldo e indemnizaciones.

El convenio fue firmado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y FAECyS. Tiene vigencia desde el 1º de julio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026. Además, las partes acordaron reunirse en marzo para evaluar la situación económica y realizar una posible revisión del acuerdo.

Se aclaró que estos incrementos no afectan los acuerdos salariales que se puedan firmar en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. No obstante, las sumas acordadas constituirán el mínimo convencional vigente tras su homologación.