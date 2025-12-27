Se conoció un clima de fuerte tensión entre Susana Giménez y su nieta, Lucía Celasco, motivado por un nuevo desplante de la joven hacia su abuela. A pesar de que la conductora siempre se ha preocupado por mantener unidos a los pocos integrantes de su familia, Lucía —quien es una de sus personas favoritas— rompió la tradición al decidir no pasar la Navidad en la residencia "La Mary". En su lugar, la joven optó por viajar a Nueva York con su pareja, el futbolista de Boca Juniors Nicolás Figal, para disfrutar de la nieve y pasear por la Quinta Avenida.

El periodista Gustavo Descalzi, cercano a la familia, reveló en el programa A la tarde que la diva se encuentra cansada de estas actitudes. Descalzi relató los pormenores del festejo en Punta del Este: “Todos en La Mary. Toda la gente estaba ahí ¿Y qué pasó? Invitaron a alguien para llenar un lugar porque faltaba Lucía, y a ella no le cayó bien”.

Asimismo, el cronista profundizó sobre la molestia de la conductora: “No le cayó bien que no viniera porque estaba invitadísima, pero Lucía estaba en New York”. Esta situación generó, en palabras del periodista, “enojos en el seno de la familia Giménez por esta ausencia”.

La fricción también estuvo alimentada por la exclusión de Figal de la celebración familiar. Según el periodista, respecto a la invitación del deportista, “todavía no cayó”, ya que Susana fue tajante con la lista: “vamos a hacer en familia, solamente los íntimos”.

Este distanciamiento se suma a un escándalo previo por un millonario préstamo que habría desaparecido y a las diferencias por el ritmo de vida de la joven. Ante la postura de su nieta, Giménez sentenció: “Es hippie ella”.