El Gobierno de San Juan confirmó que continuará inaugurando escuelas en distintos departamentos tras la reciente habilitación de un nuevo edificio de nivel inicial (ENI 81 Huellitas de Amor), departamento de Ullum. La ministra de Educación, Silvia Fuentes, encabezó el acto oficial y señaló que la apertura marca el inicio de una etapa de nuevas habilitaciones previstas para el ciclo lectivo 2026, en el marco de un plan de infraestructura que busca fortalecer el sistema educativo provincial.

Durante la inauguración, la funcionaria indicó a DIARIO HUARPE que “comenzar el ciclo lectivo con un edificio nuevo es una señal concreta del compromiso asumido con la educación pública”. Explicó que el jardín funcionaba anteriormente en un espacio que no reunía condiciones adecuadas y que hacia fines del año pasado se autorizó el traslado al nuevo inmueble para garantizar mayor comodidad y seguridad.

El gobernador Orrego y la ministra Fuentes en la inauguración de la escuela de Ullum. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

La obra demandó una inversión superior a los $384 millones e incluyó salón de usos múltiples, tres salas equipadas, patio con piso de goma, sanitarios adaptados y dependencias administrativas. “Es un edificio que cuenta con todo lo necesario para el nivel inicial y que permitirá desarrollar actividades pedagógicas y comunitarias en condiciones óptimas”, afirmó.

Continuidad del plan de inauguraciones

Fuentes sostuvo que la inauguración en Ullum no será un hecho aislado. “Tenemos más establecimientos próximos a habilitar y obras que avanzan en diferentes departamentos”, señaló. Según detalló, el objetivo es consolidar un esquema de mejoras progresivas que contemple tanto nuevas construcciones como ampliaciones y refacciones integrales.

Orrego durante la inauguración. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

La ministra agregó que la planificación se articula con un relevamiento de necesidades territoriales. “Buscamos reducir desigualdades y garantizar que cada comunidad educativa disponga de espacios adecuados”, expresó. En esa línea, indicó que la infraestructura escolar es considerada una política estructural y no una medida circunstancial.

Articulación con el inicio de clases

En relación con el comienzo del ciclo lectivo, Fuentes afirmó que la provincia dio inicio a las actividades en los niveles inicial, primario y especial, mientras que el secundario comenzará en los días siguientes. “Hemos trabajado para que los estudiantes estén en las aulas y para acompañar a los docentes en este proceso”, señaló.

Los chicos en el inicio de clases en la escuela de Ullum. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

También hizo referencia a la toma de mesas de exámenes pendientes y agradeció la colaboración del personal docente. “Se pudieron concretar instancias evaluativas previstas, lo que permitirá ordenar la matrícula del nivel secundario”, explicó.

Expansión de la secundaria rural

La titular de la cartera educativa confirmó además que se analiza la apertura de nuevas secundarias bajo modalidad pluriaño en departamentos como Angaco y 25 de Mayo. “Estamos evaluando la matrícula y en el mes de abril podremos tomar una determinación”, indicó.

“Continuaremos inaugurando escuelas y ampliando la oferta educativa donde sea necesario”, concluyó Fuentes, al remarcar que el plan de infraestructura seguirá avanzando durante el año con el propósito de fortalecer el sistema educativo provincial y garantizar condiciones adecuadas para estudiantes y docentes en todo el territorio.