La definición de la Zona 10 del Torneo Regional Amateur dejó desenlaces contrastantes para los clubes sanjuaninos. Mientras uno conseguía el pase, el otro decía adiós a la competencia.

La tarde de este domingo estuvo cargada de emociones fuertes. Sportivo Desamparados, conocido como el Puyutano, que llegaba con expectativas de pelear el ascenso al Federal A, quedó fuera de competencia al caer como local ante Peñaflor. El Puyutano sufrió un duro golpe en el Serpentario.

Cuando arrancaba el segundo tiempo, Rodrigo Giménez anotó el único tanto del partido para Peñaflor, conocido como el Canario. Ese gol terminó por sentenciar el futuro de Desamparados, que no pudo revertir el resultado y quedó eliminado en su propia cancha.

Por su parte, Alianza, conocido como el Lechuzo, confirmó su clasificación con un triunfo ajustado en Santa Lucía. La alegría de la jornada estuvo del lado de Santa Lucía, en el Estadio Centenario. Alianza cumplió con su parte y derrotó 1 a 0 a Colón Junior. El gol que le dio al Lechuzo el pasaje a la siguiente ronda llegó a los 33 minutos de la primera etapa, cuando Gonzalo Avellaneda apareció para convertir el tanto decisivo.

Con estos resultados, las posiciones finales de la Zona 10 se establecieron: Peñaflor finalizó en lo más alto de la tabla con 10 puntos. Alianza quedó segundo con 9 unidades y se metió en la siguiente fase del certamen. Desamparados terminó tercero con 8 puntos. Finalmente, Colón Junior cerró la tabla con 5 unidades. Ambos, Desamparados y Colón Junior, quedaron eliminados del certamen.