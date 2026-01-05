La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio inicio al calendario de pagos de enero de 2026, el cual incluye el desembolso de la Tarjeta Alimentar mediante el sistema de Asignaciones Familiares SUAF. Este beneficio se acredita de manera automática, sin necesidad de trámites previos, a los sectores más vulnerables del esquema de seguridad social.

Cómo verificar si te corresponde el pago Para confirmar la acreditación del monto extra este mes, los beneficiarios deben realizar una consulta digital siguiendo estos pasos:

Acceder a la plataforma Mi ANSES utilizando el número de CUIL o DNI junto a la Clave de la Seguridad Social.

Ingresar al menú principal y seleccionar el apartado “Consultar”.

El aplicativo desplegará la información sobre si el usuario es beneficiario del pago en el período actual.

Montos vigentes para enero de 2026 El programa establece escalas de pago diferenciadas que dependen estrictamente de la composición del grupo familiar:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos: $108.062

Grupos alcanzados por el beneficio El organismo previsional mantiene la asignación de estos fondos para cuatro grupos específicos:

