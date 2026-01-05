Economía > Enero
ANSES paga $108.000 extra: guía para saber si te corresponde el cobro
POR REDACCIÓN
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio inicio al calendario de pagos de enero de 2026, el cual incluye el desembolso de la Tarjeta Alimentar mediante el sistema de Asignaciones Familiares SUAF. Este beneficio se acredita de manera automática, sin necesidad de trámites previos, a los sectores más vulnerables del esquema de seguridad social.
Cómo verificar si te corresponde el pago Para confirmar la acreditación del monto extra este mes, los beneficiarios deben realizar una consulta digital siguiendo estos pasos:
- Acceder a la plataforma Mi ANSES utilizando el número de CUIL o DNI junto a la Clave de la Seguridad Social.
- Ingresar al menú principal y seleccionar el apartado “Consultar”.
- El aplicativo desplegará la información sobre si el usuario es beneficiario del pago en el período actual.
Montos vigentes para enero de 2026 El programa establece escalas de pago diferenciadas que dependen estrictamente de la composición del grupo familiar:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres hijos: $108.062
Grupos alcanzados por el beneficio El organismo previsional mantiene la asignación de estos fondos para cuatro grupos específicos:
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con descendientes de hasta 17 años inclusive.
- Personas gestantes a partir del tercer mes de gestación que perciban la Asignación por Embarazo (AUE).
- Beneficiarios de AUH con hijos con discapacidad, en cuyo caso no rige un límite de edad.
- Madres que sean titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.