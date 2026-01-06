Las familias que viven en los barrios del Norte de Albardón, especialmente en la zona conocida como Campo Afuera, conviven desde hace años con una misma preocupación: el acceso al agua potable, segura y permanente. Se trata de una demanda histórica que volvió a cobrar visibilidad tras la reciente rotura del Canal General Albardón, un episodio que puso en evidencia la fragilidad del sistema de abastecimiento en esa parte del departamento.

“La rotura del canal vino a visibilizar nuevamente el problema que sufrimos desde que nos entregaron el barrio”, contó a DIARIO HUARPE Natalia Castro, vecina del barrio Kirchner. “Nunca vamos a dejar de agradecer por las casas, pero no podemos aceptar que se hayan construido barrios enteros sin planificar el suministro de agua potable. En nuestro caso no tenemos planta potabilizadora y el agua que recibimos viene directamente del canal, sin ningún tipo de tratamiento previo”.

Según relatan los vecinos, en sectores como Villa Azucena, Kirchner, Lotes Hogar y otros conglomerados del norte albardonero, el suministro de agua se sostiene con sistemas provisorios, lo que obliga a muchas familias a extremar cuidados o a recurrir al agua envasada para consumo.

“Es muy grave lo que pasa en el Norte de Albardón”, afirmó Gladis Becerra, vecina de Villa Villicum. “Somos la zona urbana más poblada del departamento y la que más problemas tiene con el agua. Se planificó un desarrollo urbano enorme sin pensar en una distribución equitativa del recurso”. Para los vecinos, la rotura del canal no generó un problema nuevo, sino que dejó al descubierto una falencia estructural que arrastra décadas.

Un pedido por soluciones de fondo

Ante la emergencia, desde Obras Sanitarias y el municipio se prometió asistencia con camiones cisterna. Si bien los vecinos valoraron la asistencia y cualquier tipo ayuda, coincidieron en que hace falta una solución de fondo. “El camino es hacer las obras que hay que hacer”, afirmaron.

En ese contexto, el Departamento de Hidráulica activó un plan de emergencia tras la rotura del Canal General Albardón, ocurrida el 1 de enero a raíz de la creciente del río Ávila. El daño afectó un tramo clave del canal, que abastece tanto al sistema de riego como a la plantas potabilizadora y piletas de distribución de agua en Albardón.

Según informaron desde Hidráulica, se trabaja en la construcción de un bypass provisorio, mediante un terraplén revestido con geomembrana, para restituir el suministro de agua en el corto plazo. En paralelo, se avanza en la reconstrucción definitiva de unos 35 metros del canal dañado y en una defensa hidráulica de 120 metros, con colchonetas de material pétreo, para evitar futuros colapsos.

El Canal General Albardón riega unas 4.000 hectáreas productivas y aporta un caudal de 120 litros por segundo a la planta potabilizadora. Sin embargo, para los vecinos de Campo Afuera, estas obras no alcanzan si no se aborda de manera integral el acceso al agua potable en los barrios.