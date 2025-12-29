La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una extensión en la fecha límite para que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presenten la Libreta correspondiente al año 2025. Según la Resolución 382 publicada en el Boletín Oficial, el nuevo vencimiento se fijó para el 31 de marzo de 2026.

Esta medida busca facilitar el acceso a derechos fundamentales para niños y adolescentes en todo el territorio nacional, ya que el trámite es obligatorio para cobrar el 20% retenido de la prestación durante 2024, cuyo plazo original finalizaba el 30 de diciembre. Desde Anses destacaron que todavía existe un número importante de titulares que no han entregado la documentación requerida.

La Libreta AUH funciona como comprobante del cumplimiento de la escolaridad, controles de salud y vacunación de los menores que reciben la asignación. Su presentación anual es imprescindible para que madres, padres o responsables puedan recibir el monto retenido y continuar percibiendo el beneficio.

Este trámite es obligatorio para quienes cobran la AUH y se encuentran desempleados, trabajan en la economía informal, en casas particulares o están registrados como monotributistas sociales. Para simplificar el proceso, desde 2025 se habilitó la posibilidad de realizarlo completamente de manera digital, a través del portal mi ANSES o la aplicación oficial.

Para evitar rechazos en la presentación, se recomienda seguir cuidadosamente los pasos indicados en las plataformas digitales. No cumplir con esta obligación implica perder el derecho al cobro del 20% retenido y también a la Ayuda Escolar Anual, por lo que es vital completar el trámite antes del 31 de marzo de 2026.