Cómo comenzó la historia de amor entre Lizardo Ponce y el sanjuanino Franco Poggio

Lizardo Ponce se convirtió en tendencia tras el ingreso de su novio, Franco Poggio, a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. La relación, que atraviesa uno de sus mejores momentos, comenzó a gestarse dentro de su mismo círculo social, dado que Poggio es amigo de Sofía Gonet, una figura muy cercana al influencer.

Antes de formalizar el vínculo, Lizardo venía de una relación previa de cinco años y, tras un tiempo soltero, decidió apostar nuevamente al amor. En una entrevista previa, el influencer había adelantado: “Hace un tiempo estoy conociendo a alguien, estoy acompañado. Estoy muy contento y estoy muy bien. Es alguien que me acompaña, me cuida y lo hacemos mutuamente”. Incluso profundizó sobre el lazo que los une al definirlo: “Digamos que encontré un compañero de vida que hace que mis días sean mejores”.

La confirmación pública llegó mediante un video en TikTok donde Lizardo, mientras se colocaba una mascarilla, anunció: “Llegó el momento de presentarles a mi novio”. En el clip, que culminó con un beso, agregó: “Llegó el momento de presentarles a mi novio, a Franco. Que conté en mis historias y en Rumis, ya lo conocen. Se los voy a presentar… hoy es el día”. La publicación fue un éxito masivo, superando las 680 mil reproducciones y recibiendo mensajes como: “Amo verte feliz”, “Bonitos” y “Un aplauso a esta pareja que está enamorada”.

A diferencia de Lizardo, Franco mantenía un perfil mucho más bajo, con poco más de 3.000 seguidores en Instagram. Ahora, como participante del reality junto a otras figuras como Lola Tomaszeuski y Luana Fernández, se espera que trasciendan más detalles sobre su historia de amor.