Moria Casán relató en su programa un encuentro que sorprendió a los presentes en una exclusiva fiesta. Guillermo Francella y Elba Marcovecchio fueron vistos manteniendo una conversación sumamente cercana.

Ante las dudas surgidas sobre el estado civil del actor, Gustavo Méndez aclaró: “Separado, separado”. Por su parte, Moria recordó su vínculo previo con el artista: “Este es el gran actor que yo lo único que sabía de él, además de la carrera que tiene, porque lo último que habíamos charlado fue que era vendedor de departamentos, Guillermo Francella”.

La conductora graficó la distancia física entre ambos parándose junto a una panelista para explicar que “ella es Franchella y yo soy Marcovecchio. Que yo le dije a Marcovecchio el otro día que estuvo acá, en un Zoom muy entretenido, le dije 'mirá que está con el llibido subido'. Hasta le pregunté si usaba lencería íntima. Pero está con el líbido subido la Marcovecchio. Ahí auguré buenas cosas. Así parece que estuvieron hablando”.

El Dr. Capuya, quien presenció el momento, aportó su testimonio: “no me acuerdo quién me dijo 'mira eso' y mire, estaba así. Estaba Francella charlando cerca, pero no hubo chape”. Moria bromeó al respecto comentando que “El doctor Capuya fue testigo. Así. Capaz no se escuchaban, será gente mayor”.

Ante la repregunta de Casán sobre si “¿No hubo chape, dice el doctor?”, Capuya admitió: “no lo sé, no lo sé. Viste cuando hay onda, buena charla… Hablaron unos diez o quince minutos así. Es bastante tiempo”.

Amalia Guiñazú analizó la actitud de los protagonistas señalando que “una cosa es acercarte un poco y otra cosa es acercarte hasta acá. Es una técnica muy de los varones”. Moria, por su parte, agregó con humor: “lo que da seguridad es que los dos tienen buen aliento”.

Finalmente, la propia Elba Marcovecchio se comunicó con el ciclo. Moria leyó su mensaje al aire: “escribió la señora Elba Marcovecchio. Ah, muy bien, mirá qué bien Dice que con Francella, la señora Marcovecchio, ella habló. Ay, Elba, por qué no salís y me lo explicas a mí. Te lo pido, Elba, con un carácter hermoso. Estás muy elegante”.

Casán le insistió directamente: “Las viudas son muy perseguidas. Estás en tu momento de líbido subido. Estás muy hot. Estás instalando cosas muy importantes en la tele. Estás en el barro mediático nadando, chapoteando y pasando la bomba. Porque ni siquiera te salpica, mi amor, ¿por qué no nos llamás, Elba?”.

Según la versión de la abogada, el tema de conversación fue estrictamente deportivo, algo que Moria interpretó a su estilo: “dice que hablaron solamente de fútbol. Dice que era una fiesta muy importante donde no se podía hablar de muchas cosas. Pero en una de esas hablaron de fútbol y le dieron un sentido erótico al fútbol. Porque el fútbol tiene la cosa, la pelota y metela papito y haceme un gol. Como el hattrick que hizo Mauro Icardi en Galatasaray, mi amor”.