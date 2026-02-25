El jasmín estrella (Trachelospermum jasminoides) es una enredadera de crecimiento rápido y follaje perenne que se destaca por sus flores blancas fragantes, emitidas especialmente al caer la tarde y durante la noche, generando un aroma intenso que perfuma jardines, patios y terrazas. Esta combinación de rápido crecimiento, belleza floral y perfume nocturno la convierte en una de las especies más elegidas por aficionados y especialistas en jardinería.

Originario de regiones templadas, el jazmín estrella se adapta a diversos ambientes siempre que reciba buena luminosidad indirecta y un sustrato bien drenado. Prefiere suelos ricos en materia orgánica y riegos moderados, evitando encharcamientos que puedan afectar sus raíces. Por su naturaleza trepadora, es ideal para cubrir muros, pérgolas y enrejados, y puede cultivarse tanto en macetas grandes como directamente en tierra.

Sus flores pequeñas y blancas, que aparecen durante gran parte del año, destacan no solo por su forma delicada sino por su aroma dulce y penetrante que se intensifica por la noche. Este perfume característico la hace especialmente atractiva en espacios donde se suele pasar tiempo al aire libre por la tarde o la noche, como patios y quinchos.

El cuidado de esta enredadera es sencillo: necesita sol suave o semisombra, agua de forma regular sin exceso, y un suelo bien aireado. Se recomienda fertilización ligera durante la primavera y el verano para promover floraciones más abundantes. Además, puede controlarse su crecimiento con poda ligera anual para mantenerla en la forma y tamaño deseados.

Por su rusticidad y resistencia relativa a plagas comunes, el jazmín estrella es apto incluso para quienes están comenzando en la jardinería. Su capacidad de trepar y cubrir rápidamente superficies lo transforma en una opción decorativa y funcional para aportar verde y aroma sin necesidad de estructuras complejas.

En espacios con clima templado, muchas personas eligen plantar esta enredadera cerca de áreas de descanso al aire libre, ya que su perfume nocturno acompaña encuentros o momentos de relax al caer la tarde, generando una atmósfera agradable y fragante.