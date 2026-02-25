Publicidad
Publicidad

Sociedad > Cocina

Cómo hacer tarta sin masa de zanahoria y zapallitos en sartén

Una receta práctica y saludable que combina zanahorias y zapallitos rallados para hacer una tarta sin masa en sartén en pocos pasos, ideal para quienes buscan opciones caseras, económicas y sin complicaciones.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Zanahoria y zapallitos: la tarta rápida que no lleva masa y se hace en una sartén. (Foto ilustrativa)

La tarta sin masa de zanahoria y zapallitos es una propuesta culinaria simple y sabrosa que se prepara directamente en una sartén, sin necesidad de masa tradicional ni horno, y se destaca por su rapidez y versatilidad. Utiliza zanahoria y zapallitos rallados, mezclados con huevos y queso, para obtener una preparación saludable, con buena textura y sabor.

Ingredientes principales:

  • Zanahorias

  • Zapallitos

  • Huevos

  • Queso rallado

  • Sal y pimienta

  • Aceite para cocinar
    (Se pueden agregar también cebolla, hierbas o condimentos a gusto.)

La receta aprovecha el agua natural de las verduras y la mezcla de huevo con queso para formar una base que se cocina hasta dorarse por fuera y quedar tierna por dentro. No requiere masa ni levadura: la consistencia se logra con la mezcla de los vegetales y los huevos.

Publicidad

Modo de preparación

  1. Rallar las verduras: Se rayan las zanahorias y los zapallitos hasta obtener trozos finos; luego se escurren para eliminar el exceso de líquido.

  2. Mezclar: En un bol grande se combinan las verduras con los huevos batidos, el queso rallado y sal y pimienta al gusto.

  3. Cocinar en sartén: Se calienta una sartén con un chorrito de aceite y se vuelca la mezcla, esparciéndola de manera uniforme para que forme una “base” compacta.

  4. Se cocina a fuego medio, primero por un lado hasta que se dore, y luego se da vuelta con ayuda de un plato o tapa para dorar del otro lado.

  5. Una vez cocida por ambos lados, la tarta está lista para servir caliente o tibia.

Esta preparación se destaca por su practicidad, rapidez y adaptabilidad: puede servirse como plato principal ligero o como acompañamiento, y admite variaciones con hierbas frescas, especias o incluso agregando cubitos de jamón o mozzarella para intensificar el sabor.

La tarta de zanahoria y zapallitos en sartén combina ingredientes sencillos con técnica mínima, ideal para quienes buscan recetas caseras saludables, sin masa ni complicaciones, aprovechando lo que ya se tiene en la cocina.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS