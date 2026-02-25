La tarta sin masa de zanahoria y zapallitos es una propuesta culinaria simple y sabrosa que se prepara directamente en una sartén, sin necesidad de masa tradicional ni horno, y se destaca por su rapidez y versatilidad. Utiliza zanahoria y zapallitos rallados, mezclados con huevos y queso, para obtener una preparación saludable, con buena textura y sabor.

Ingredientes principales:

Zanahorias

Zapallitos

Huevos

Queso rallado

Sal y pimienta

Aceite para cocinar

(Se pueden agregar también cebolla, hierbas o condimentos a gusto.)

La receta aprovecha el agua natural de las verduras y la mezcla de huevo con queso para formar una base que se cocina hasta dorarse por fuera y quedar tierna por dentro. No requiere masa ni levadura: la consistencia se logra con la mezcla de los vegetales y los huevos.

Modo de preparación

Rallar las verduras: Se rayan las zanahorias y los zapallitos hasta obtener trozos finos; luego se escurren para eliminar el exceso de líquido. Mezclar: En un bol grande se combinan las verduras con los huevos batidos, el queso rallado y sal y pimienta al gusto. Cocinar en sartén: Se calienta una sartén con un chorrito de aceite y se vuelca la mezcla, esparciéndola de manera uniforme para que forme una “base” compacta. Se cocina a fuego medio, primero por un lado hasta que se dore, y luego se da vuelta con ayuda de un plato o tapa para dorar del otro lado. Una vez cocida por ambos lados, la tarta está lista para servir caliente o tibia.

Esta preparación se destaca por su practicidad, rapidez y adaptabilidad: puede servirse como plato principal ligero o como acompañamiento, y admite variaciones con hierbas frescas, especias o incluso agregando cubitos de jamón o mozzarella para intensificar el sabor.

La tarta de zanahoria y zapallitos en sartén combina ingredientes sencillos con técnica mínima, ideal para quienes buscan recetas caseras saludables, sin masa ni complicaciones, aprovechando lo que ya se tiene en la cocina.