El pollo relleno con crema y verdeo es una receta simple que se prepara en aproximadamente 45 minutos y se destaca por su presentación: al cortarlo, el relleno caliente y cremoso se derrama como un volcán, aportando sabor y un efecto visual impactante. Es ideal para un almuerzo familiar o una cena especial sin necesidad de técnicas complejas.

La preparación parte de pechugas de pollo abiertas tipo libro, que se rellenan con una mezcla de crema de leche, cebolla de verdeo picada y queso rallado, además de sal y pimienta a gusto. El relleno aporta cremosidad y mantiene la carne húmeda durante la cocción, evitando que se reseque.

Ingredientes

2 pechugas de pollo grandes

200 ml de crema de leche

2 cebollas de verdeo

100 g de queso rallado o en hebras

Sal y pimienta a gusto

Aceite (cantidad necesaria)

Opcional: caldo o vino blanco para la cocción

Una vez rellenas, las pechugas se cierran con escarbadientes o hilo de cocina para evitar que el contenido se escape. Luego se sellan en una sartén con un poco de aceite caliente hasta que estén doradas por ambos lados. Este paso permite conservar los jugos y aportar sabor.

Después del sellado, se trasladan a una fuente para horno y se cocinan durante aproximadamente 20 a 25 minutos, agregando un pequeño chorrito de caldo o vino blanco para mantener la humedad. El calor del horno hace que el relleno se funda y se integre, logrando la textura cremosa que caracteriza a la receta.

El resultado es un plato jugoso, sabroso y vistoso. Al momento de servir, se recomienda cortar las pechugas en rodajas gruesas para que el relleno fluya. Puede acompañarse con papas al horno, arroz blanco o ensaladas frescas, que equilibran la intensidad de la crema y el queso.

Esta preparación se volvió popular por su practicidad y por ofrecer un efecto visual atractivo sin necesidad de ingredientes sofisticados, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan una comida casera diferente, rápida y rendidora.