Villarruel anunció un proyecto para endurecer penas a quienes inicien incendios forestales

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, anunció este lunes la intención de impulsar desde la Cámara alta una actualización del Código Penal para agravar las penas por provocar incendios forestales. El anuncio, realizado en el marco de los incendios que afectan a la provincia de Chubut, incluyó también un llamado a mejorar la coordinación entre el Estado nacional y las provincias para el combate del fuego.

Anuncio de una reforma legal y crítica a la repetición de la tragedia

A través de un mensaje en redes sociales, la vicepresidenta se refirió a la situación en la Patagonia. “Nuestra Patagonia se incendia año tras año”, afirmó Villarruel, señalando que tierras de parques nacionales, fiscales y privadas son arrasadas periódicamente por incendios iniciados “con dolo, por negligencia o en forma fortuita”.

Frente a lo que calificó como una tragedia recurrente, la titular del Senado detalló dos iniciativas que promoverá. En primer lugar, se buscará modificar el Código Penal para establecer penas de cárcel efectiva para quienes resulten responsables de iniciar los fuegos. En segundo término, planteó la necesidad de una “actualización más eficiente y asertiva” en la coordinación operativa entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales durante las emergencias.

Fundamentos constitucionales y un llamado a la responsabilidad

Para sostener su propuesta, Villarruel invocó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano y la obligación de las autoridades de protegerlo. “Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder”, declaró, enfatizando el carácter de bien colectivo de la Patagonia para las generaciones presentes y futuras.

El anuncio de la vicepresidenta se produjo en un marco de nuevas tensiones políticas con el presidente Javier Milei. Según informaciones de medios, en los últimos días se habría producido un roce luego de que Villarruel solicitara un helicóptero a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para trasladarse a las zonas afectadas de Chubut, solicitud que habría sido denegada por el gobierno nacional.

Aunque el entorno de la vicepresidenta desmintió la versión, fuentes oficiales confirmaron el pedido y su rechazo. Este episodio es interpretado como un indicio más del distanciamiento y la falta de coordinación política entre la vicepresidenta y la jefatura del Poder Ejecutivo.

Las declaraciones de Villarruel tienen como telón de fondo la emergencia activa en Chubut. Según reportes oficiales nacionales, si bien 22 focos de incendio han sido extinguidos, varias zonas críticas permanecen activas. El operativo de combate involucra a brigadistas, medios aéreos y equipos de asistencia sanitaria para atender a las poblaciones impactadas y a los evacuados.