Así es el nuevo reproductor musical de Pokémon al estilo Game Boy

En el transcurso del reciente Pokémon Presents se ha dado a conocer la Game Music Collection: Game Boy Jukebox, un nuevo reproductor inspirado directamente en el diseño de la mítica consola portátil para revivir sonidos icónicos de la licencia.

Este equipo especial permite utilizar hasta 45 cartuchos individuales para disfrutar de 45 temas musicales pertenecientes a los juegos más clásicos de la serie. El sistema de uso replica la experiencia original, ya que el usuario debe intercambiar y ejecutar los cartuchos de la misma forma que se hacía en la consola de antaño para acceder a los contenidos.

El desarrollo y presentación de este hardware ha contado con la participación de Junichi Masuda, una de las figuras más relevantes de la franquicia y responsable del apartado sonoro en diversas entregas. El dispositivo llegará al mercado el 27 de febrero de 2026, aunque su distribución inicial se limitará exclusivamente a los establecimientos Pokémon Center de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Sobre el proyecto y la selección musical, Junichi Masuda realizó las siguientes declaraciones: "Estas canciones se corresponden con Pokémon Edición Roja y Pokémon Edición Azul". "Se ha preocupado en que el sonido sea idéntico", agregó.