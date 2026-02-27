Scary Movie 6: fecha de estreno, reparto y películas parodiadas

La emblemática franquicia que transformó el cine de parodia regresa oficialmente con su sexta entrega el próximo 12 de junio. El proyecto marca el retorno del equipo creativo original compuesto por los hermanos Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans, quienes trabajan junto al productor Rick Alvarez para retomar el humor irreverente que definió a la saga.

La cinta contará con el regreso de figuras icónicas como Anna Faris, Regina Hall, Lochlyn Monroe, Dave Sheridan, Cheri Oteri, Chris Elliott y Jon Abrahams, a quienes se sumarán nuevas caras como Damon Wayans Jr., Kim Wayans y Heidi Gardner.

Publicidad

En esta ocasión, la sátira se centrará en éxitos recientes del género de terror. Entre los títulos confirmados se encuentra Sinners, de Ryan Coogler, cuya parodia se enfocará en el antagonista mediante una máscara inspirada en Ghostface que ya genera debate por posibles elementos de blackface.

También será blanco de burlas Weapons, dirigida por Zach Cregger, recreando una secuencia con el personaje de la tía Gladys y un timbre misterioso. Por su parte, la atmósfera silenciosa de Un lugar tranquilo, de John Krasinski, será reemplazada por situaciones de humor físico y chistes escatológicos. Finalmente, se parodiará la escena del centro comercial de Terrifier 3, contando con la participación de la actriz Felissa Rose y el productor Michael Leavy.

Publicidad

La producción ha dejado claro que mantendrá un estilo provocador y sin restricciones. Al respecto, Marlon Wayans declaró que la película será “de igual oportunidad para ofender a todos”. El actor y creador también afirmó: “Solo queremos hacer reír a todo el mundo, no nos importa si eres sensible. Incluso las personas sensibles necesitan reírse de sí mismas”.