Un hombre fue condenado a tres años de prisión en suspenso (medida donde el juez dicta una sentencia de cárcel pero aplaza su cumplimiento, permitiendo que el condenado permanezca en libertad bajo condiciones) luego de reconocer haber realizado tocamientos indebidos a la hija de su ex pareja, quien tenía 8 años al momento de los hechos. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, procedimiento que permitió arribar a una resolución sin la realización del debate oral. El caso se tramitó bajo estricta reserva para proteger la identidad y la integridad de la menor, en virtud de la gravedad y sensibilidad de la situación.

El fiscal Raúl Iglesia informó a DIARIO HUARPE que “la pena impuesta es de tres años de prisión de cumplimiento condicional, en función de las circunstancias del hecho y de la situación personal del imputado”. Asimismo, precisó que “si bien el condenado no registraba antecedentes penales firmes al momento del proceso, la sentencia constituye un antecedente condenatorio”.

En ese sentido, el representante del Ministerio Público advirtió que “en caso de que el condenado cometa un nuevo delito durante el período de control, la pena se convertirá en efectiva y deberá ser alojado de manera inmediata en el servicio penitenciario”. La resolución incluye además las reglas de conducta habituales para este tipo de condenas, bajo supervisión judicial.

El fiscal también remarcó la importancia del resguardo de la víctima. “Se mantiene el estado de reserva de la niña, ya que se trata de situaciones extremadamente delicadas que generan un fuerte impacto emocional y familiar, y que requieren especial cuidado institucional”, señaló.

Según la investigación, los hechos ocurrieron aproximadamente cuatro años atrás, cuando el hombre, en su rol de padrastro, quedó a solas con la menor y realizó los tocamientos que luego fueron denunciados. La situación salió a la luz en un espacio de contención, donde la niña pudo relatar lo sucedido tras superar el temor que le generaba hacerlo.

Iglesia destacó el rol del entorno familiar en el avance de la causa. “La intervención de la madre, quien creyó en el relato y activó de inmediato la denuncia ante los organismos correspondientes, resultó fundamental para el abordaje del caso y la posterior investigación penal”, explicó.

Finalmente, el fiscal detalló el alcance del procedimiento utilizado. “El juicio abreviado implica el reconocimiento de los hechos por parte del imputado y la aceptación de la calificación legal y de la pena propuesta por la fiscalía, lo que permite concluir el proceso con una condena firme”, concluyó. Paralelamente, continúan las medidas de asistencia y acompañamiento para la víctima en el ámbito especializado.