Paula Chaves le dedicó un tierno y divertido saludo a Pedro Alfonso en el día de su cumpleaños a través de sus redes sociales. La modelo compartió una seguidilla de fotos del actor y productor para reflejar los años que llevan juntos y dejar en claro que el amor entre ellos sigue tan fuerte como el primer día.

En su emotivo mensaje, Paula escribió: "Feliz vida al n°1" junto a una foto de Pedro Alfonso cargando a uno de sus hijos recién nacido. Además, la conductora añadió: "Te amo en todas tus versiones". Chaves también compartió en sus historias diferentes postales de su pareja de hace más de una década, lo que evidenció el paso del tiempo y reafirmó que el amor sigue intacto a pesar de los cambios.

La pareja se conoció en ShowMatch en el año 2010. Desde aquel encuentro, Paula y Pedro construyeron una familia soñada junto a sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filippa. Este matrimonio, que lleva más de 12 años, suele compartir momentos cotidianos en redes sociales, llenos de humor, ternura y complicidad, lo que demuestra la unión que los caracteriza.

En el ámbito profesional, la pareja se mantiene muy activa. Hoy en día, alejados de la televisión, Paula y Pedro se han reinventado y se consolidaron como figuras en Olga, el canal de streaming donde siguen mostrando su carisma y química. Además, el matrimonio se prepara para una nueva temporada en Carlos Paz, donde son considerados los reyes de la comedia en la provincia cordobesa. El próximo verano no será la excepción, ya que Pedro se prepara para presentar una nueva creación y, de paso, cumplir un sueño personal.