Con el inicio del año, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el trámite para solicitar la devolución del 30% correspondiente a las percepciones aplicadas sobre consumos en moneda extranjera y la compra de dólar oficial realizados durante 2025. El beneficio alcanza a contribuyentes que hayan pagado adelantos de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales y que, por su situación fiscal, puedan recuperar esos montos.

Las percepciones alcanzan a diversas operaciones en dólares, como la compra de divisas, pasajes al exterior, consumos con tarjeta fuera del país y la contratación de servicios digitales a proveedores del exterior. Estos importes funcionan como pagos a cuenta y pueden ser reintegrados a quienes no estén alcanzados por esos tributos o cuenten con saldo a favor.

Quiénes pueden solicitar la devolución

El trámite está disponible para personas que no estén inscriptas en el Impuesto a las Ganancias ni en Bienes Personales, siempre que no tengan obligación de hacerlo. También pueden gestionarlo empleados en relación de dependencia que no hayan sufrido retenciones de Ganancias (cuarta categoría) o quienes, aun habiéndolas tenido, recibieron percepciones bajo el código 219 (Bienes Personales).

Cómo es el trámite

La gestión es 100% online y requiere CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior. Al ingresar al sistema, ARCA muestra automáticamente las percepciones informadas por bancos y agencias de viaje. Si alguna no figura, puede cargarse manualmente.

Paso a paso:

Ingresar al sitio oficial de ARCA con clave fiscal. Buscar y seleccionar el servicio “Devolución de percepciones” (puede agregarse desde “Mis Servicios”). Crear una nueva solicitud desde la opción “Nuevo”. Indicar año y mes del período a solicitar. Verificar las percepciones (agregar manualmente si falta alguna). Hacer clic en “Presentar” y confirmar los datos.

Una vez enviada, el estado de la solicitud puede consultarse en el mismo servicio. Si es aprobada, la devolución se acredita en la cuenta bancaria (CBU) informada.

Evaluación y notificaciones

ARCA realiza controles automáticos y verificaciones posteriores. En caso de rechazo, el organismo notificará el motivo a través del Domicilio Fiscal Electrónico y la gestión quedará invalidada.

Una alternativa para evitar el trámite

Quienes prefieran no solicitar la devolución pueden pagar los consumos en dólares antes del vencimiento del resumen de la tarjeta. Para ello, es posible comprar dólares oficiales desde la app bancaria o utilizar dólar MEP, evitando así la aplicación de percepciones.

La habilitación del trámite permite a miles de contribuyentes recuperar parte de lo abonado durante 2025, siempre que cumplan con los requisitos fiscales vigentes.