Personal de Bomberos intervino este miércoles para extinguir un incendio que se desató en un auto en Rivadavia. No hubo víctimas con lesiones.

Fuentes de Bomberos destacaron que todo ocurrió en el sector este de la calle Rastreador Calívar, a unos 70 metros al norte de la avenida Libertador. El siniestro se produjo en la parte delantera de un Fiat Siena, específicamente en el motor.

El fuego afectó una manguera de combustible y diversas partes plásticas, lo que generó preocupación entre los transeúntes y vecinos de la zona. Gracias a la rápida intervención del personal de bomberos, las llamas fueron controladas.

Tras el operativo, la situación quedó bajo control y se evitaron mayores daños o riesgos para terceros. Además, se informó que no hubo víctimas con lesiones físicas.