El Gobierno nacional informó este miércoles que declaró como organizaciones terroristas a facciones de la Hermandad Musulmana con base en Líbano, Egipto y Jordania. La medida fue oficializada mediante su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra el terrorismo.

Desde la Casa Rosada explicaron que la decisión fue impulsada por el presidente Javier Milei y adoptada en coordinación con la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Según el comunicado oficial, la determinación se fundamenta en informes que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos terroristas, llamados públicos al extremismo violento y vínculos con otras organizaciones terroristas.

El Ejecutivo remarcó que esta acción permitirá fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y su financiamiento, impidiendo que integrantes de estas facciones actúen con libertad. Además, destacaron que la medida refuerza la cooperación internacional con países que ya designaron a la Hermandad Musulmana como organización terrorista, entre ellos Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes y el propio Egipto, donde nació el movimiento.

“El Presidente mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”, expresaron desde el Gobierno, recordando que anteriormente Argentina ya había declarado terroristas a Hamás y al Cartel de los Soles. En ese sentido, afirmaron que la gestión de Milei busca realinear al país con la civilización occidental y con los valores democráticos, condenando a quienes intentan socavar sus instituciones.

Durante la misma jornada, Milei y el canciller Pablo Quirno recibieron en Casa Rosada a David y Ariel Cunio, dos de los argentinos secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz, un gesto que reforzó el posicionamiento oficial frente al terrorismo internacional.

La medida también marca un nuevo alineamiento geopolítico con el expresidente estadounidense Donald Trump, quien a fines de noviembre firmó una orden ejecutiva para iniciar el proceso de designación de estas facciones como organizaciones terroristas extranjeras. Desde la Casa Blanca habían argumentado que dichas ramas “participan, facilitan o apoyan campañas de violencia y desestabilización”.

La Hermandad Musulmana es una organización panislamista fundada en Egipto en 1928 por Hassan al-Banna. A lo largo de las décadas se expandió por el mundo árabe con un discurso que promueve el regreso a los principios islámicos como forma de resistencia al colonialismo occidental, aunque distintos países la señalan por su vínculo con acciones extremistas.