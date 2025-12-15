La Finalissima entre la Selección argentina y España comienza a ordenarse en el calendario internacional y ya tendría fecha y sede definidas. El partido que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa se disputaría el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar, escenario de la final del Mundial 2022.

La información fue confirmada por Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien aseguró que el acuerdo institucional con la UEFA ya está cerrado. “Hemos cerrado un acuerdo con UEFA”, afirmó el dirigente en declaraciones a medios españoles, y aclaró que solo resta la confirmación formal para oficializar el encuentro.

Según explicó Louzán, el cruce se jugará dentro de la ventana FIFA de marzo, lo que permite la convocatoria de las principales figuras de ambas selecciones. Si bien todavía no se difundieron detalles oficiales sobre el horario ni el operativo del evento, la elección de Qatar responde a su posicionamiento como sede neutral y a la infraestructura que dejó el último Mundial.

La Finalissima enfrenta al campeón vigente de la Copa América con el ganador de la Eurocopa. En este caso, Argentina y España obtuvieron ambos títulos en 2024, lo que los habilita a disputar el trofeo intercontinental organizado en conjunto por Conmebol y UEFA.

Este certamen volvió al calendario internacional en 2022, cuando la Selección argentina venció con autoridad a Italia por 3 a 0 en Wembley, en un partido que marcó uno de los puntos más altos del ciclo de Lionel Scaloni. Desde entonces, ambas confederaciones trabajan para darle continuidad al torneo.

Argentina ya levantó este título en dos oportunidades: en 1993, cuando superó a Dinamarca por penales en Mar del Plata en la entonces llamada Copa Artemio Franchi, y en 2022 ante Italia en Londres.

En paralelo, medios internacionales mencionaron la posibilidad de que la Selección argentina dispute un amistoso frente a Senegal en la misma fecha FIFA de marzo, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, aunque por el momento no hay confirmación oficial al respecto.