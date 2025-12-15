Una versión inesperada comenzó a ganar fuerza en las últimas horas en redes sociales y generó una rápida repercusión mediática: Horacio Rodríguez Larreta estaría a punto de convertirse nuevamente en padre.

La información fue difundida por el periodista Ángel de Brito a través de su cuenta de X (@AngeldebritoOk), donde dio por hecho la llegada de un nuevo integrante a la familia del exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fruto de su relación con Milagros Maylin.

Publicidad

Según el conductor de LAM, se trataría del primer hijo de la pareja, y además reveló el sexo del bebé. “Larreta será papá nuevamente. Tendrá su primer varón”, aseguró De Brito en su publicación, que rápidamente fue replicada por usuarios y medios.

En cuestión de minutos, el posteo se volvió viral y abrió una ola de comentarios, especulaciones y reacciones en la red social X, donde el tema se posicionó entre los más comentados del ámbito político y del espectáculo.

Publicidad

Hasta el momento, ni Rodríguez Larreta ni Milagros Maylin realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la información. Sin embargo, el mensaje del periodista fue tomado como una primicia por muchos usuarios, lo que alimentó aún más la repercusión.

De confirmarse la noticia, el exmandatario porteño sumaría un nuevo capítulo en su vida personal, en medio de un perfil político más bajo tras su salida del Gobierno de la Ciudad y su alejamiento de la escena pública cotidiana.