¿Le quiso robar el marido? El reclamo de la eposa de Paredes a Wanda Nara

Wanda Nara ha vuelto a acaparar la conversación en redes sociales al mostrar la impactante decoración navideña que montó en su casa a días de la celebración, confirmando una vez más que para ella, las fiestas se viven a lo grande. Lejos del clásico arbolito, la empresaria y conductora transformó su hogar en un "verdadero cuento navideño" con una estética digna de una producción internacional.

La ambientación destacó por su impronta maximalista y lujosa, con la presencia de árboles gigantes, luces infinitas, adornos personalizados, dorados, lazos enormes y detalles brillantes. La decoración estaba cargada de simbolismo familiar, lo que permitió a Wanda volver a demostrar que sabe convertir cada momento en un show visual. La conductora acompañó la serie de fotos y videos que rápidamente se viralizaron con una declaración sobre su esfuerzo: “El árbol de mis sueños, con momentos vividos inolvidables”.

Publicidad

Como es habitual con cada publicación de la mediática, las reacciones de fanáticos y figuras del espectáculo no tardaron en llegar. Sin embargo, un gesto en particular llamó poderosamente la atención y fue interpretado entre líneas: el de Camila Galante, esposa del futbolista Leandro Paredes.