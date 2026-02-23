Práctica guiada de tango en el Centro Cultural Estación San Martín

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan ofrece una nueva propuesta para los amantes de las manualidades y el arte textil. Se trata del Taller Intensivo de Verano de Macramé, un espacio pensado para aprender y compartir esta técnica ancestral en un ambiente cálido y creativo.

La clase se desarrollará 27 de febrero, en el horario de 09:30 a 11:30, en las instalaciones del Centro Cultural Municipal Estación San Martín. La actividad es gratuita y está abierta a toda la comunidad, sin necesidad de contar con experiencia previa en la técnica.

Una invitación a crear con las manos

El taller propone un acercamiento al macramé, una técnica de tejido manual que utiliza nudos decorativos para crear diversos elementos. A lo largo de las dos jornadas, los participantes podrán adquirir las herramientas básicas para desarrollar sus propias piezas, en un entorno que fomenta el intercambio y la creatividad.

Desde la organización destacaron que los asistentes deben concurrir con sus propios materiales, aunque no se requiere una inversión inicial significativa ni conocimientos previos. La propuesta está orientada tanto a principiantes como a quienes ya tienen algún contacto con la técnica y desean perfeccionarse.

Un espacio para el encuentro y la creatividad

Las personas interesadas sólo deben asistir al lugar, es sin inscripción previa. Hay que llevar una bobina de hilo de algodón 3mm, de aprox 85mts.

El Centro Cultural Estación San Martín se consolida así como un punto de encuentro para la expresión artística y la formación cultural en la ciudad. La realización de este taller gratuito de verano responde al objetivo municipal de generar espacios accesibles para el aprendizaje y la recreación, promoviendo el desarrollo de oficios y habilidades manuales entre los vecinos.

La propuesta invita a despedir el verano con una actividad que combina la destreza manual, la concentración y el placer de crear piezas únicas, en un ambiente distendido y de intercambio comunitario.