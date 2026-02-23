Mirtha Legrand se prepara para celebrar su cumpleaños número 99 este 23 de febrero en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, ubicada en Barrio Parque. El evento contará con 60 invitados especiales, entre los que se encuentran Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas, Gino Bogani, Mauricio D´Alessandro y Mariana Gallego. También asistirán sus nietos Juana y Nacho Viale, Rocco Gastaldi y su bisnieta Ámbar De Benedictis. La gran ausente de la velada será Susana Giménez, quien se encuentra de viaje en España.

La organización, a cargo de Ramiro Arzuaga, incluye dos cambios de vestuario para la anfitriona: uno destinado a la recepción y otro para el momento de la cena. Respecto a los agasajos, la propia "Chiquita" expresó un deseo particular a sus allegados: "Es una noche para celebrar la vida y les pido que no traigan regalo".

Sin embargo, el clima de festejo se ve empañado por la profunda angustia que atraviesa la estrella de Villa Cañás debido a un conflicto con su ex chofer, Marcelo Campos. El hombre reclama por años trabajados "en negro", diferencias salariales y una mala categorización profesional. Por este motivo, planea presentarse en la puerta de la celebración con bombos y un grupo de 40 personas para realizar una protesta.

Sobre esta situación, en el programa SQP se brindaron detalles de la estrategia del ex empleado. "Va a ser un gran dolor de cabeza para Mirtha y toda su familia. Va a ir Marcelo, su ex chofer, a la puerta de la casa de Marcela Tinayre a hacerle lío", comentó el periodista Nico Peralta. Ante esto, Yanina Latorre lo calificó como "un resentido". Peralta añadió: "Va con otras 40 personas, con bombos, y él mismo mismo va a ser el que dirija la batuta de la protesta".

La panelista Yanina Latorre profundizó en su postura sobre el conflicto legal y la oportunidad del reclamo: "El la conoce a Mirtha, tantos años. Están con abogados, lo echaron, que arreglen, ¿pero qué tiene que ver con cagarle la fiesta a una señora de 99 años? Mirá que estuve del lado de él porque me parece que a la gente hay que pagarle el sueldo, hay que despedirlo como corresponde, ganaba muy poco dinero y hay un montón de medios y formas legales para arreglar. Pero eso no corresponde". Finalmente, Peralta concluyó que el objetivo es la visibilidad mediática: "Marcelo sabe que va a estar toda la prensa en la puerta de la casa de Tinayre y aprovechará la situación para hacer un piquete".