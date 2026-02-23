Rompió una vidriera a patadas en Mar del Plata y casi muere desangrada

Un violento y confuso episodio alteró la madrugada del domingo en el centro de Mar del Plata, cuando una mujer rompió a patadas la vidriera de un comercio, sufrió un profundo corte y estuvo a punto de desangrarse en plena vereda.

El hecho ocurrió a las 4.55 en un local de telas ubicado en la esquina de las calles Luro y España, frente a la Plaza Rocha. Según testigos, la mujer golpeó con violencia el frente del negocio hasta hacerlo estallar. Al intentar atravesar el vidrio destruido, los bordes filosos le provocaron una herida de gravedad que generó una importante pérdida de sangre.

Los gritos de auxilio despertaron a los vecinos. “Me levanté porque gritaba que se desangraba”, relató una testigo al diario La Capital. Otro frentista aseguró que minutos antes la mujer había protagonizado una pelea en la vía pública. “Estaba a los botellazos con otra persona y discutiendo con su pareja. Era un escándalo”, describió.

La vereda quedó cubierta de restos de vidrio y manchas de sangre que se extendían hasta el interior del comercio. De acuerdo a los testimonios, personal de Prefectura que patrullaba la zona había pasado por el lugar instantes antes del ataque.

El episodio volvió a encender el reclamo de los vecinos de Plaza Rocha, quienes denunciaron reiterados hechos de violencia en horario nocturno y exigieron mayor presencia policial y respuestas más rápidas del 911 y del servicio de emergencias.

Cuando efectivos policiales arribaron al lugar encontraron a la mujer herida a pocos metros del local. Tras brindarle los primeros auxilios, fue trasladada bajo custodia a un centro de salud. Si bien no se confirmó oficialmente un intento de robo, esa hipótesis no fue descartada y la fiscalía analiza imágenes de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.