Miguel Ángel Russo, actual director técnico de Boca Juniors, fue atendido en el Instituto Fleni del barrio porteño de Belgrano luego de que se le detectara una infección urinaria. La decisión de realizar nuevos estudios médicos surgió tras varios días en los que el entrenador se mostró visiblemente cansado, lo que generó preocupación tanto en el cuerpo técnico como en su entorno cercano.

A pesar de haber sido sometido a análisis clínicos la semana anterior, en los que no se había hallado ninguna anomalía, el malestar persistente motivó una nueva consulta médica. En esta oportunidad, los estudios confirmaron la presencia de una infección urinaria, por la cual el entrenador recibió medicación por vía intravenosa. La estadía en el centro médico fue breve y, según confirmaron desde su círculo íntimo, Russo no fue internado.

Durante los últimos días, el estado físico del entrenador fue tema de conversación, especialmente luego de las declaraciones de Hugo Gottardi, exayudante de campo de Russo, quien remarcó su agotamiento tras la victoria de Boca frente a Aldosivi en Mar del Plata. Gottardi expresó que el técnico “está luchando en muchos frentes” y pidió públicamente que Russo priorice su salud.

El cuerpo técnico de Boca aclaró que la situación médica no afecta, por el momento, la continuidad de Russo al frente del plantel profesional. El entrenador se encuentra en buen estado general y tiene previsto retomar sus actividades habituales tras recibir el alta médica, prevista para el transcurso del día. Desde el entorno del club también aseguraron que la consulta fue preventiva y que la situación está bajo control.

