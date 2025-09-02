Colón Junior atraviesa un momento histórico. La entidad merengue celebra su centenario con actividades que comenzaron días atrás y que tendrán su gran fiesta el próximo sábado 6 de septiembre en la sede del club. El presidente, Gerardo Iturrieta, destacó que más allá de los festejos, el mayor desafío que se proponen es devolverle al socio los espacios de encuentro, con la pileta olímpica como el principal objetivo.

“El sueño más grande es recuperar la parte social. Queremos reabrir la pileta, el camping y esas reuniones familiares que siempre identificaron al club”, expresó el dirigente en diálogo con DIARIO HUARPE. Y agregó que la intención es que la pileta pueda ser utilizada en diciembre, enero y febrero, al menos los fines de semana, ya que actualmente solo está habilitada para las colonias de verano.

En cuanto a lo deportivo, Iturrieta destacó el presente de la institución: “Estamos muy bien en todas las disciplinas, unas más consolidadas que otras, pero creciendo día a día. Hoy contamos con unos 850 deportistas y además nos preparamos para participar en el Torneo Regional Federal”.

La agenda de obras también forma parte del plan de gestión. “Estamos trabajando en un proyecto para nuevos vestuarios que incluyan a locales, visitantes, árbitros y utilería. La idea es ubicarlos entre las tribunas de fútbol y hockey, porque los camarines actuales han quedado chicos. Con los cuerpos técnicos más grandes que exige el fútbol de hoy, se nos complica”, explicó.

Además, el club busca fortalecer su infraestructura social. “Queremos construir un salón de usos múltiples junto a la cancha de básquet, al lado del nuevo cuerpo de sanitarios. Servirá tanto para alquilar como para que los socios tengan un espacio más para disfrutar”, detalló el presidente.

En el marco de este aniversario, Iturrieta dejó un mensaje para los hinchas: “Les pido que sigan apoyando, que sigan sintiéndose orgullosos de estos colores y de esta familia. Agradecemos el camino recorrido en estos primeros 100 años y confiamos en que lo mejor está por venir”.