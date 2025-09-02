Mundo
Descubren una misteriosa puerta gigante en Kazajistán que intriga al mundo entero
Por Mauro Cannizzo
Hace 2 horas
Un grupo de exploradores ha realizado un hallazgo sorprendente en una remota zona de Kazajistán: una gigantesca estructura en forma de puerta esculpida en plena roca, dentro de las montañas de Dzungarian Alatau, cerca de la frontera con China. El descubrimiento ha generado asombro tanto en la comunidad científica como entre entusiastas de lo desconocido en todo el mundo.
La formación, que aparenta ser una entrada monumental perfectamente delineada, mide varios metros de altura y presenta líneas y formas que no parecen naturales. Si bien aún no hay una explicación oficial sobre su origen, el hallazgo ha sido ampliamente difundido a través de redes sociales, donde las imágenes del lugar ya se han vuelto virales.
“Es una estructura que no habíamos registrado antes. Su tamaño y simetría no parecen fruto de la erosión natural”, comentó uno de los exploradores involucrados en la expedición. Aunque aún no se ha confirmado si se trata de una obra humana antigua o una formación geológica inusual, el lugar ya ha despertado el interés de arqueólogos y geólogos de distintas partes del mundo.
El mundo debate sobre estas montañas
Las teorías no se han hecho esperar. Algunos usuarios sugieren que podría tratarse de una entrada perteneciente a una civilización perdida, mientras que otros se inclinan por interpretaciones más simbólicas o incluso místicas, alimentando la intriga en internet con hipótesis sobre portales dimensionales o estructuras de origen desconocido.
Las autoridades locales aún no han emitido declaraciones oficiales, pero ya se está organizando una investigación más profunda para analizar la composición del muro y su posible datación. Mientras tanto, el descubrimiento sigue generando fascinación global, marcando un nuevo capítulo en los enigmas sin resolver del mundo.
Un incidente de robo y daño mantuvo en alerta a Caucete, cuando una menor fue despojada de su teléfono celular por dos individuos a bordo de una motocicleta. La rápida intervención del Comando Radioeléctrico Este derivó en una persecución a alta velocidad en la que los sospechosos no dudaron en dañar un móvil policial antes de abandonar el vehículo, el cual resultó tener un pedido de secuestro activo.
La rápida respuesta policial, alertada por las cámaras de seguridad, frustró un intento de robo en un taller metalúrgico de la Capital. Dos hombres fueron aprehendidos en el interior del establecimiento, mientras intentaban sustraer materiales de reparación agrícola que ya habían cargado en un carro.
