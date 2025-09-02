El fiscal Cristian Catalano confirmó que solicitará que los imputados por el robo en el barrio San Juan de los Olivos sean juzgados por tentativa de homicidio. El funcionario judicial informó que la pretensión de la Fiscalía será elevar la calificación legal del hecho con una pena mínima de 20 años de prisión. El caso ya se encamina a juicio oral, con la expectativa de concretarlo antes de fin de año.

El hecho ocurrió el 21 de mayo en una vivienda ubicada en el departamento Rawson. Según la investigación, un grupo armado ingresó por la ventana delantera del inmueble donde residía la víctima, de apellido Rodríguez. En pocos segundos, fue golpeado en la cabeza con la culata de un arma y recibió dos disparos que lo dejaron en grave estado. La Fiscalía investiga el hecho como un robo, aunque no descarta otras hipótesis.

La fiscal Claudia Salica, también a cargo de la investigación, explicó que los agresores actuaron en grupo y que uno de ellos permaneció en el exterior dentro de una Renault Kangoo, en función de apoyo. Durante el operativo posterior, se secuestró una linterna que los atacantes habrían utilizado para alumbrarse durante el asalto. Además, se tomaron testimonios, entre ellos el de la víctima, y se avanzó con pericias técnicas sobre los elementos incautados.

En una audiencia reciente, la defensa de dos de los cinco detenidos solicitó revisar las medidas cautelares. El juez rechazó el planteo y decidió mantener la prisión preventiva, atendiendo al pedido del fiscal Cristian Catalano. La Fiscalía argumentó que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento del proceso, y presentó evidencia que fundamentaría esa posición. Entre las pruebas incorporadas figuran peritajes policiales y el análisis de datos extraídos de teléfonos celulares.

Las autoridades continúan a la espera de resultados de pericias clave, incluyendo pruebas de pólvora, exámenes toxicológicos e hisopados de ADN. La intención de la Fiscalía es llegar al debate oral antes de que finalice el año judicial, aunque los tiempos dependerán del avance de los estudios y del estado de salud de la víctima. La causa sigue en etapa de preparación de juicio, con la posibilidad de que se agrave la situación legal de los imputados si prospera el cambio de carátula.

Según la investigación, seis personas fueron detenidas por el ataque. Se trata de Sebastián Andrés Aguirre, Braian Ezequiel Arredondo Espejo, Pablo Ezequiel Pérez, Enzo Alfredo Pérez Agüero, Franco Alfredo Monteleone y Braian Ezequiel Álvarez Cuello, alias “El Batería Baja”, el último de los sospechosos en ser aprehendido. Todos están alojados en el Servicio Penitenciario Provincial y enfrentan la acusación de homicidio criminis causa en grado de tentativa.