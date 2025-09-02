Publicidad
País > Libertad de prensa

ADEPA rechazó la orden judicial de difundir audios presuntamente grabados en Casa Rosada

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su rechazo a la resolución judicial que prohíbe a los medios difundir audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la Secretaría General de la Presidencia.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado rechazando la orden judicial de difundir material presuntamente grabados en la Casa de Gobierno. (Foto gentileza)

La decisión de la justicia en lo Civil y Comercial Federal de prohibir la difusión de audios presuntamente grabados en la Casa Rosada generó un fuerte rechazo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). La entidad advirtió que se trata de una medida que “limita de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”.

En un comunicado, ADEPA señaló que rechaza “de modo constante todas aquellas decisiones de funcionarios públicos por las cuales se ordene no difundir información, en especial cuando se trata de hechos de interés o relevancia institucional”.

La entidad recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha resuelto que, salvo en situaciones vinculadas a la protección de la infancia y la adolescencia, “cualquier medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión”.

En este sentido, ADEPA subrayó que “la publicación de informaciones solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores” y que, en caso de delitos vinculados a la grabación de los audios, corresponde al gobierno impulsar las investigaciones y sancionar a quienes hubieran violado deberes de secreto.

Por el contrario, “las prohibiciones preventivas son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública que pueden (o no) influir en la formación de la opinión pública”, concluyó la entidad periodística.

Más Leídas
1
En caucete

Le robó el celular a una menor de edad y destruyó el móvil policial que lo perseguía

Un incidente de robo y daño mantuvo en alerta a Caucete, cuando una menor fue despojada de su teléfono celular por dos individuos a bordo de una motocicleta. La rápida intervención del Comando Radioeléctrico Este derivó en una persecución a alta velocidad en la que los sospechosos no dudaron en dañar un móvil policial antes de abandonar el vehículo, el cual resultó tener un pedido de secuestro activo.
