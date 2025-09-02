La familia de Lucía Rubiño no se resigna. Su padre, Jorge, confirmó en diálogo con el programa Te lo tengo que decir de Grupo Huarpe que avanzarán hasta la Corte de Justicia para apelar el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, imputado por homicidio culposo tras el siniestro vial en el que la joven perdió la vida.

La decisión llega luego de que el juez de Impugnación, Eduardo Raed, ratificara la resolución de su par de Garantías, Javier Figuerola, quien en mayo de 2025 había dispuesto el sobreseimiento definitivo del acusado a pedido del Ministerio Público Fiscal. La medida generó indignación en la familia Rubiño, que considera que la investigación estuvo plagada de irregularidades.

Publicidad

La querella, representada por los abogados Marcelo Fernández Valdez y Nadia Derka, sostuvo que la resolución fue arbitraria y carente de imparcialidad. Según remarcaron, la Fiscalía se basó en pericias que favorecían al hijo del magistrado federal y descartó testimonios claves de testigos que aportaban otra versión sobre la dinámica del choque.

En contraposición, el Ministerio Público defendió su postura. Señaló que las pericias oficiales coincidieron en que el otro conductor involucrado, identificado como N.M., circulaba en contramano y a exceso de velocidad, lo que habría sido la causa determinante de la tragedia. En ese marco, remarcaron que Echegaray transitaba por su carril y desacelerando, por lo que no podía atribuírsele responsabilidad penal.

Publicidad

Pese a este fallo favorable en la causa por homicidio culposo, el joven sigue bajo investigación por la supuesta participación en picadas callejeras, horas antes del hecho fatal. La audiencia de control de acusación debía realizarse, pero quedó en suspenso hasta que el sobreseimiento adquiera firmeza.

Otro dato que llamó la atención en el proceso es que seis jueces evitaron tomar el caso, lo que para la familia refuerza sus sospechas sobre la influencia que pudo tener el hecho de que el imputado sea hijo de un juez federal. Ahora, será la Corte de Justicia la que deba revisar si el sobreseimiento fue correcto o si la causa debe reabrirse para garantizar un proceso que la querella reclama desde hace años.