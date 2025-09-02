Dieron a conocer las lesiones del luchador golpeado por el hijo de Rampage Jackson

Una exhibición de lucha libre en Sun Valley, California, se transformó en una escena de pesadilla, dejando a un luchador con graves heridas y generando una ola de condena en la comunidad de artes marciales mixtas. El incidente, protagonizado por Raja Jackson, hijo de la leyenda de la UFC Rampage Jackson, contra el luchador conocido como Syko Stu, ha puesto de relieve los riesgos de un deporte que, en ocasiones, traspasa la línea del espectáculo.

El ataque se desencadenó cuando Raja Jackson, de forma inesperada, irrumpió en el ring y se abalanzó sobre Stuart Smith, quien yacía en la lona. El video del momento, que se viralizó rápidamente en redes sociales, muestra a Jackson golpeando repetidamente a su oponente, incluso cuando este se encontraba inmóvil. El suceso conmocionó a los presentes y fue controlado por otros luchadores que intervinieron para detener la agresión. La plataforma de streaming Kick, que transmitía el evento, confirmó que la cuenta de Raja Jackson fue vetada de forma permanente.

Tras el brutal asalto, Smith fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció internado hasta recibir el alta. En un comunicado conjunto, el luchador y su esposa, Contessa Patterson, revelaron la magnitud de las lesiones sufridas. “Sufrió una grave lesión en la cabeza y se encontraba inconsciente al llegar a urgencias. Sus lesiones incluyen traumatismo en la mandíbula superior e inferior, una laceración en el labio superior y una fractura en el maxilar, que lamentablemente le provocó la pérdida de varios dientes”, detallaron en la publicación.

Duras lesiones para el luchador

El incidente ha generado una profunda preocupación en la familia Jackson. El ex campeón de la UFC, Rampage Jackson, recurrió a sus redes sociales para condenar enérgicamente las acciones de su hijo. En un comunicado, el luchador expresó su preocupación por la salud de su vástago, quien “sufrió una conmoción cerebral durante un sparring hace apenas unos días”, y manifestó su profunda tristeza por la situación. “Me disculpo en su nombre (el de Raja Jackson) y en nombre de KICK por la situación”, escribió.

Los organizadores del evento, KnokX, calificaron el incidente como un “acto de violencia egoísta e irresponsable”. A través de un comunicado, revelaron que el incidente, que se suponía que formaba parte del espectáculo, se salió completamente del guion. “Este acto atroz es reprensible y nunca debió haber ocurrido”, lamentaron, asegurando que es la primera vez que algo así sucede en sus 17 años de historia. Mientras tanto, la comunidad se ha unido para apoyar a Syko Stu. Una campaña de recaudación de fondos organizada por su esposa ha superado los US$ 216.000, una muestra de la solidaridad ante la lamentable situación que vivió el luchador.