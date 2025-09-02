Cultura y Espectáculos > Danza
Abrieron las inscripciones para el Pre Laborde 2026 en San Juan
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de San Juan anuncia la apertura de inscripciones para el Pre Laborde 2026, instancia selectiva previa al Festival Nacional de Malambo de Laborde. La convocatoria está dirigida a bailarines y músicos interesados en participar en uno de los certámenes folklóricos más representativos del país.
El evento selectivo se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre de 2025, a partir de las 17:00 horas, en el Comedor Juan Gutiérrez del Centro Universitario de Ingreso y Mantenimiento (CUIM) de la Universidad Nacional de San Juan, ubicado en Meglioli Sur 885, San Juan. La entrada será libre y gratuita, con el objetivo de que el público pueda acompañar y disfrutar de las presentaciones.
El Festival Nacional de Malambo de Laborde es reconocido por su aporte a la revalorización y difusión de las expresiones culturales tradicionales argentinas, con especial énfasis en el malambo, danza varonil considerada emblemática dentro del folklore nacional. El pre selectivo constituye una oportunidad para que artistas locales y provinciales proyecten su participación en el escenario nacional del festival.
Las inscripciones se encontrarán habilitadas desde el 1 hasta el 21 de septiembre de 2025. Los interesados deberán completar el formulario de registro disponible a través del enlace oficial designado para tal fin. Para consultas o información adicional, se ha dispuesto el contacto de la Dirección de Artes Escénicas vía correo electrónico a artesescenicassanjuan@gmail.com, así como también la posibilidad de comunicarse con el delegado provincial, Luis Salinas, al número 264 4579139.
