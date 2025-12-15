El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció cambios en el esquema de subsidios energéticos que comenzarán a regir a partir de enero de 2026. La medida incluye la quita del beneficio a casi 80 mil viviendas ubicadas en barrios cerrados y la obligación de recategorizarse para quienes actualmente acceden a la tarifa social.

El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa. Según precisó, la Provincia detectó una cantidad significativa de hogares de alto poder adquisitivo que recibían subsidios energéticos y resolvió avanzar en una actualización de los criterios de inclusión y exclusión.

Publicidad

De acuerdo con los datos oficiales, la eliminación del subsidio alcanzará a unos 79.500 usuarios. Del total, alrededor de 66.900 viviendas se encuentran en barrios cerrados del Gran Buenos Aires, tanto en la zona norte como en la sur, mientras que otras 12.600 están ubicadas en el interior provincial, bajo la órbita del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba).

Bianco indicó que, a partir de enero de 2026, todas las residencias situadas en barrios cerrados dejarán de recibir de manera automática la tarifa social. La decisión fue trabajada en conjunto con el Ministerio de Economía bonaerense y se enmarca en la reforma del sistema de subsidios energéticos que impulsa la Secretaría de Energía de la Nación.

Publicidad

En ese sentido, el ministro explicó que el esquema nacional vigente, que dividía a los usuarios en tres categorías según ingresos —N1, N2 y N3—, será reemplazado por un nuevo sistema con solo dos grupos: hogares con subsidio, para ingresos menores a tres canastas básicas totales, y hogares sin subsidio, para quienes superen ese umbral.

En la provincia de Buenos Aires, el sistema de tarifa social también será modificado. Actualmente, los usuarios regulados por OCEBA se dividen en dos grupos: quienes tienen ingresos menores a dos salarios mínimos, vitales y móviles, que continuarán recibiendo el beneficio, y un segundo grupo alineado con la categoría nacional N2, que dejará de existir con la reforma.

Publicidad

Ante este cambio, la Provincia buscará sostener la tarifa social para los sectores de menores ingresos que podrían quedar excluidos del esquema nacional. Para ello, los usuarios deberán reinscribirse y recategorizarse a través del sitio oficial de OCEBA, www.oceba.gba.gov.ar, trámite que será obligatorio para conservar el subsidio desde enero de 2026.

El gobierno bonaerense informó que en los próximos meses se detallarán los requisitos, plazos y mecanismos de inscripción. El anuncio anticipado, según explicaron, apunta a que los usuarios cuenten con información previa antes de la entrada en vigencia del nuevo esquema.