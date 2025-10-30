El inesperado mensaje de Evelyn Von Brocke a Nazarena Vélez tras su pelea

El conflicto entre Evelyn Von Brocke y Nazarena Vélez se remonta a meses atrás, cuando la periodista reveló que aún se le debía un sueldo por su trabajo en el programa Los Grimaldi, producido por Vélez en 2013. Esta revelación generó un "gran escándalo", ya que la actriz se puso "muy nerviosa, al borde de las lágrimas" e incluso llegó a insultar a Von Brocke al aire, porque el reclamo le recordó un "momento muy oscuro de su vida".

En el momento de la disputa, Nazarena Vélez aseguraba que había pagado todas sus deudas de esa época. Por su parte, Von Brocke sostenía que el dinero nunca había llegado a la Asociación Argentina de Actores. La situación legal se resolvió cuando la Asociación Argentina de Actores se pronunció "a favor de Vélez". A pesar de esto, Von Brocke quedó "indignada", exigiendo que le informaran dónde estaba su dinero.

Meses después, la periodista decidió retractarse de su accionar públicamente en el programa Los Profesionales de Siempre. Von Brocke expresó su arrepentimiento: "No me gustó lo que hice, no me pareció adecuado juntar lo de Tinelli con ella". La periodista explicó que la razón de su cambio de postura se debió a una profunda reflexión: "En un momento, empecé a recordar todo lo que había pasado a Nazarena. Ahí sí le pido disculpas".

Pese a la disculpa, el reencuentro entre ambas fue tenso. Evelyn Von Brocke contó que el fin de semana la vio, pero Vélez la evitó, "salió corriendo por una cuestión, tal vez, de incomodidad o miedo". Von Brocke lamentó esta situación: "La verdad que desde mi lugar no me gustó que se diera".

Nazarena Vélez explicó por qué no quiso verla en esa oportunidad. Confirmó que la evitó porque estaba con su hijo más chico, Titi, y que no deseaba cruzarla. La actriz reconoció que sabía que Von Brocke "se quería acercar, que existía la posibilidad de que me viniera a dar un beso", pero justificó su reacción con firmeza: "Pase lo que pase, yo voy a reaccionar mal". No obstante, Vélez sí reconoció y agradeció el gesto de la periodista: "Le agradezco de corazón el perdón", agregó.