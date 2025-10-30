Robaron cientos de dólares en el programa de Yuyito González y hay sospechas en el equipo

La antesala del programa Empezar el Día, conducido por Yuyito González, se convirtió en un campo de batalla luego de un robo y polémica que involucró a una de sus panelistas. La protagonista del escándalo fue Rosina Beltrán, ex participante de Gran Hermano.

Según la información revelada por Pepe Ochoa en LAM, la joven sufrió el robo de 250 dólares de su cartera, la cual se encontraba en los camarines del canal Artear.

La reacción de Beltrán fue inmediata y desató el conflicto con el personal. Ochoa detalló que lo primero que hizo Rosina fue irrumpir en el control para enfrentar al equipo. Allí, les increpó con dureza: "Son una gente de mier… Me faltan 250 dólares, alguien de acá los tiene y me los tiene que devolver".

La situación escaló aún más cuando Rosina Beltrán ingresó al estudio y continuó con sus señalamientos, apuntando a los técnicos y cámaras con la frase: "Si no son los del control, son ustedes". A pesar de la fuerte acusación, el dinero no apareció, lo cual mantuvo las fricciones con varios miembros del equipo.

El conflicto se vio agravado por un episodio posterior, aunque de menor gravedad, cuando hubo otro enfrentamiento con el personal por un supuesto extravío de su teléfono. Sin embargo, en esa ocasión se confirmó que el aparato había sido perdido por la propia Rosina durante un viaje en Buquebus.