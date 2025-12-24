Evangelina Anderson reveló si se peleó con su familia por culpa de Ian Lucas

La aparente armonía en el presente de Evangelina Anderson se vio sacudida por versiones que señalaban un quiebre con su círculo íntimo debido a su vínculo con el influencer Ian Lucas.

Las especulaciones cobraron fuerza luego de que ambos dejaran de seguirse en Instagram y tras la publicación de una fotografía de la modelo junto a Martín Demichelis y sus hijos —Bastian, Lola y Emma— con motivo del cumpleaños del técnico.

Frente a los rumores que sugerían una disputa familiar motivada por la diferencia de edad entre ella, de 42 años, y Lucas, de 26, Anderson optó por realizar un contundente descargo.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, la modelo manifestó su enojo y desmintió de forma tajante cualquier distanciamiento de su entorno. Según sus propias declaraciones, la supuesta pelea es inexistente, señalando que actualmente se encuentra instalada en la vivienda de sus padres junto a todas sus hermanas.

Asimismo, para disipar dudas sobre el vínculo de su familia con el joven artista, se remarcó el fanatismo que sus hijas profesan por él, destacando que las menores no solo asistieron a su reciente espectáculo en el estadio de Vélez, sino que también tuvieron una participación especial sobre el escenario.