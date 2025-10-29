La relación histórica entre Beto Casella y Edith Hermida en Bendita tuvo un giro dramático esta semana, luego de que el conductor confirmara su partida a América para el año 2026. Casella, que tuvo un año complicado en El Nueve que incluyó una huelga en vivo, dejará la señal tras dos décadas, aunque no podrá llevarse el nombre del programa, el cual pertenece a la cadena.

La panelista Edith Hermida, quien se perfila como su reemplazo, aún tiene la esperanza de convencerlo de quedarse. Este martes 28 de octubre de 2025, la tensión por la salida se convirtió en un "cruce picante de reproches" en vivo.

El intercambio se dio cuando Edith Hermida se encontraba mostrando su indignación por las declaraciones de Nancy Pazos sobre Diego Santilli. Beto Casella se paró a su lado, y ella lo abrazó mientras él le lanzaba un aviso: "Yo me voy a mandar a mudar de acá y sabes como me van a extrañar, ¿no?". Ella respondió gritando: "No te vas nada".

Casella, quien ya habría firmado con América, continuó con un dardo que pareció dirigido a El Nueve: "Cuando necesites para el alquiler vas a venir. Vas a buscar a un macho como yo y no voy a estar".

Hermida, por su parte, le recordó al conductor la lealtad de sus colegas que se mudarán con él: "De todas las que te vas a llevar, ninguna es como yo".

El momento de mayor tensión llegó cuando Casella elevó el tono de la broma y lanzó una frase contundente: "Yo te saqué del barro, quedate en el barro". Hermida, visiblemente "un poco conmovida", le recriminó la búsqueda de nuevos compañeros: "Te vas a sacar una foto de la manito en el otro canal con otra".

Casella cerró el cruce con un último reproche, en un intento por convencerla de su decisión: "Te estoy ofreciendo progresar y vos te queres quedar acá".

Finalmente, la panelista le confirmó que no se irá con él a América. Mientras se desarrollaba la escena, la música de fondo era "Y tu te vas" de Chayanne, ambientando la que fue catalogada como "toda una novela latina".