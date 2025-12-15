Una joven identificada como Daniela Lizeth Pereira Guzmán, de 20 años y oriunda del departamento Caucete, permanece internada en la zona de quemados del Hospital Marcial Quiroga, donde ingresó durante la madrugada de este lunes tras sufrir lesiones de consideración en el rostro y el tórax.

De acuerdo a la información preliminar aportada por fuentes policiales, la mujer fue trasladada de urgencia al centro de salud luego de que se realizara un llamado al 911, alertando sobre un episodio ocurrido en el ámbito doméstico durante la noche del domingo.

Según el testimonio brindado por la madre de la joven a los efectivos que intervinieron en el primer momento, las quemaduras se habrían producido mientras Daniela se encontraba cocinando la cena, en compañía de su pareja. En ese contexto, siempre según esa versión, algo le habría caído encima, provocándole las lesiones que motivaron la inmediata asistencia médica.

Tras el ingreso al hospital, la paciente quedó alojada en el sector especializado debido a la gravedad de las quemaduras, donde permanece bajo observación y tratamiento médico. Hasta el momento, no se difundieron partes oficiales sobre su evolución clínica.

En paralelo, la Policía de San Juan inició una investigación para determinar con precisión cómo se produjeron los hechos y descartar o confirmar la eventual participación de terceros. Las actuaciones se encuentran en una etapa inicial y no se descarta ninguna hipótesis.

Hasta el cierre de esta edición, no se le había tomado declaración a la joven, debido a su estado de salud. Las autoridades indicaron que se aguardará a que su condición lo permita para avanzar con su testimonio y esclarecer las circunstancias del episodio.