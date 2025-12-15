Un reciente estudio global realizado por Remitly, proveedor estadounidense de servicios financieros digitales, reveló cuáles son las naciones más generosas del mundo según comportamientos de empatía, amabilidad y apoyo comunitario.

La investigación contó con la participación de más de 4.500 personas de 25 países y se basó en la Interpersonal Generosity Scale, una herramienta psicológica validada por Christian Smith y Jonathan P. Hill para medir la generosidad interpersonal.

Sudáfrica encabezó el ranking con una puntuación de 51,57 sobre 60, destacándose por una cultura que enfatiza la felicidad ajena y el desapego del individualismo. En segundo lugar se ubicó Filipinas, cuyo concepto social pakikipagkapwa pone especial énfasis en la empatía y la responsabilidad compartida dentro de la comunidad.

Estados Unidos alcanzó el tercer puesto, seguido por Irlanda en cuarto lugar y Canadá en quinto, un país donde valores como la cortesía y el compromiso cívico mantienen un papel relevante en la vida diaria.

El resto del top 10 lo completan Portugal, Grecia, Reino Unido, Australia y México, esta última la única nación sudamericana presente en la lista, reconocida por su calidez y hospitalidad arraigada.

Ryan Riley, vicepresidente de Marketing para EMEA y APAC en Remitly, destacó que “a menudo se piensa en la generosidad solo en términos económicos, pero nuestro estudio demuestra que va mucho más allá. Los países que aparecen en los primeros puestos no son necesariamente los que más dinero regalan, sino aquellos donde la gente suele estar presente para los demás con gestos de amabilidad, empatía y apoyo en el día a día”.