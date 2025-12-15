Después de que Estudiantes de La Plata se coronara campeón del Torneo Clausura 2025, Ángel Di María volvió a ser protagonista, pero esta vez por una controversia en redes sociales. El mediocampista y capitán de Rosario Central mostró su desacuerdo apoyando con "me gusta" publicaciones que criticaban al equipo platense tras su consagración.

La polémica surgió a raíz del saludo protocolar que Estudiantes realizó durante la entrega de medallas a Claudio Tapia, presidente de la AFA, quien había sancionado al club luego del incidente conocido como el "pasillo de espaldas" a Rosario Central. Estas acciones generaron diversas reacciones, y Di María no dudó en respaldar comentarios que cuestionaban la postura de Estudiantes.

Entre los mensajes que recibió el apoyo del futbolista se destacaron declaraciones como: “‘No es contra Central, es contra la AFA’, decían. Mostraron su peor cara y más contra sus colegas” y “Verón, ex jugador, de familia de futbolistas, dio la orden para que sus jugadores les den la espalda a sus colegas cuando el problema era con la AFA. Cuando tuvieron a la AFA a metros le dieron la mano de frente, es por eso que son ingleses caretas y vendidos”.

Este episodio se suma a otro momento polémico protagonizado por Di María, quien recientemente había celebrado un título con un trofeo improvisado en una combi en Puerto Madero, lo que también generó repercusiones negativas.

Más allá de la controversia, la definición del Clausura 2025 confirmó a Estudiantes como campeón y estableció los 13 equipos argentinos que participarán en competencias internacionales en 2026. Estos clubes buscarán un lugar en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, dos de los torneos más prestigiosos del continente.

Así, la última fecha del torneo no solo definió al campeón sino que también marcó el camino para los equipos que representarán a Argentina en las próximas competencias continentales.